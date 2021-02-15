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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan’dan ikinci dönem mesajı

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan’dan ikinci dönem mesajı

-Geylan’ın açıklamaları

( ANKARA ) -- Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan: ANKARA

Öğretmenler Naat Öğretmen Öğrenciler 


- Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 15 Şubat Pazartesi günü başlayacak olan ikinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi için bir video yayınladı. Yeni yarı yılın başarı ile geçmesini dileyen Genel Başkan Geylan şunları dedi: “2020-21 Eğitim Yılı’nın ikinci kanaat dönemi 15 Şubat tarihi itibariyle başlıyor. Öncelikle bütün eğitim çalışanlarımız ve öğrencilerimiz için başarılı geçmesini diliyorum. 23 Mart tarihinde itibaren önce EBA TV üzerinden daha sonra internet tabanlı canlı ders anlatım marifetleri ile uzaktan eğitim faaliyeti hayata geçirildi. Bu süreci çok güzel şekilde yürüten bütün öğretmenlerimize milletimiz adına, çocuklarımız adına teşekkür ediyorum.” (ALİ-BC -
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