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04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Türk Eğitim-Sen’den 60 bin öğretmen atanması talebi

Türk Eğitim-Sen’den 60 bin öğretmen atanması talebi

Akkaş ve Yılmaz'ın açıklamaları

( ANKARA ) ANKARA

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- Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri Musa Akkaş, “Bizim Türk Eğitim-Sen olarak talebimiz Şubat veya Mart ayında bir defada 60 bin öğretmen ataması yapılmasıdır” dedi.
Ulus Meydanı’nda toplanan Türk Eğitim-Sen üyesi grup basın açıklaması yaptı. Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri Musa Akkaş yaptığı açıklamada, “Bunlar mezun oldukları alanda öğretmen olmak istiyorlar, başka alanlarda çalışmak istemiyorlar. Türkiye 2021 yılında 100 bin atama yapacak mali bütçeye sahiptir. Bizim Türk Eğitim-Sen olarak talebimiz Şubat veya Mart ayında bir defada 60 bin öğretmen ataması yapılmasıdır.” Atama bekleyen öğretmenlerden Dilşad Yılmaz, “İlerleyen günlerde şu an var olan öğretmen ihtiyacı sayısı en az iki kat artacaktır. Bütün bu etkenler düşünüldüğünde 2021 yılı için 60 bin öğretmen ataması hem atama bekleyen öğretmen adayları için hem de Türk eğitim sistemini aydınlık günlere ulaştırmak için atılmış büyük bir adım olacaktır” dedi.
(ALİ-BC-CC-Y)
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