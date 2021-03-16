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16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Pehlivanoğlu, Yozgat’ta

Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Pehlivanoğlu, Yozgat’ta

Toplantı detay

Canlı Yayın Eğitim Fakültesi Mühendislik Sosyal Adalet Basın Mensupları 

-Pehlivanoğlu açıklama
-Testi kırma

( YOZGAT )- TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu:- “Ülkede sosyal adaleti sağlamak istiyorsanız, imkanı olmayan çocukların adaletli bir eğitime kavuşmasını sağlamanız gerekir” YOZGAT

- Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, Yozgat’ta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Covid-19 sürecinde Dünya genelinde okulların en uzun süre ile kapalı kaldığı ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, TED Akreditasyon ve danışmanlık faaliyetleri kapsamında Yozgat’ta bir dizi ziyaretlerde bulundu. Basın mensupları ile bir araya gelen Pehlivanoğlu, ziyaret amacı ve eğitimdeki genel durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu.TED 3 bin öğrenciye burs veriyorTürk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, 3 bin öğrenciye burs verdiklerini belirterek, “Anadolu’nun dünyaca ünlü yıldızı, Türk Eğitim Derneği bir okul değildir, 1928 yılında bu ülkenin eğitime yön versin diye kurmuş olan bir sivil toplum örgütüdür. TED olarak okullarımız dışında 3 bin çocuğumuza nitelikli burs veriyoruz. Bu evlatlarımızın bir kısmını ilkokuldan alıp, üniversite sonuna kadar okutuyoruz. Genel merkezimiz olarak imkanı olmayan kardeşlerimize burslar sağlıyoruz. Bu evlatlarımızın yüzde 40’ı aşağı yukarı tıp kazanıyor. Yüzde 35’i mühendislik kazanıyor ve dünyanın her tarafında başarılar gösteriyorlar. Ben gururla söylüyorum. Eğer benim babam Rize’nin Fındıklı ilçesinden kalkıp ilkokulda yurtta kalmasa ben burada değildim. Onun için ülkede sosyal adaleti sağlamak istiyorsanız, imkanı olmayan çocukların adaletli bir eğitime kavuşmasını sağlamanız gerekir” dedi.
"Türkiye, eğitime en uzun süre ara veren ülke"Covid-19 sürecinde dünya genelinde okulların en uzun süre ile kapalı kaldığı ülkenin Türkiye olduğunu söyleyen Başkan Pehlivanoğlu, “Covid-19 sürecinde dünyada Afrika ülkeleri dahil okullarını en uzun kapatmış olan ülke maalesef Türkiye Cumhuriyetidir. Değerli arkadaşlar, çocuklarımızı varlıkta eşitleyemiyoruz. Yoklukta eşitleyelim. Köydeki çocuk zaten dezavantajlı. Yozgat’ın bir kasabasındaki çocuğumuz zaten dezavantajlı. Bu çocuklarımızı lütfen eğitimden mahrum etmeyelim. Uzaktan eğitim diye bir şey yoktur. Ben belki bu sürede en az 100 tane canlı yayına katıldım, şunu oturtamadım. Uzaktan eğitim yoktur, uzaktan öğretim vardır. Eğitim sosyal ve kültürel bileşenleriyle oturur. Öğretimse bilgi aktarımıdır. Açık eğitim fakültesi yoktur, açık öğretim fakültesi var. Uzaktan öğretim fakültesi var, uzaktan eğitim fakültesi yok. Bir de şunu unutmayın 15 yaş altına öğretemezsiniz, eğlendirebilirsiniz. Bunun sebebi zengin olmakla, fakir olmakla alakalı değil” şeklinde konuştu.
Pehlivanoğlu Yozgat ziyareti sırasında Yozgat’a özgü testi kebabı kırıp tadına baktı.
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