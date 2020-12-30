Türk Dünyasının ünlü şairi Abay Kunanbayoğlu’nun adı Gölbaşı’nda yaşayacak

-- Kazakistan Büyükelçisi'nin konuşması

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( ANKARA ) -- Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly:- "Kendimi artık Gölbaşı’lı hissediyorum’’ ANKARA



- Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Alpaslan Türkeş Parkı’nda gerçekleştirilen Abay Anıtı ve Abay Caddesi açılış törenine katıldı.

Törende ayrıca Farabi ve Abay adına hazırlanan Abay&Farabi "Üstadın Dönüşü" kitapları da tanıtıldı. Törende konuşan Başkan Şimşek, "Kazakistan ile uzun yıllardır devam dostluğumuzun bundan sonrada devam etmesi amacıyla, dostluğumuzu anısı olarak modern Kazak edebiyatının en önemli temsilcisi olan Abay Kunanbayoğlu’nun ismini caddemize verdik. Bundan sonraki süreçte yapacağımız çalışmalarda Kazakistan’daki edebiyat ve sanat insanların değerlerini Gölbaşı’nda yaşatmakı ve kültürler arasındaki köprü vazifesini sürdürmek amacındayız’’ dedi.

Törene katılan Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, bugün itibarıyla kendisini de Gölbaşı’lı hissettiğini ve böyle bir tören için Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’e ve tüm Türk halkına teşekkürlerini iletti. Büyükelçi Saparbekuly şair Abay Kunanbayoğlu için, "Türk-İslam dünyasındaki halklarının geri kalmışlığına çare arayan ve bunu da milli değerleri koruyarak modernleşmede gören büyük bir düşünürdü. Ulusal edebiyatımızın kurucusu Abay, doğu ve batıyı sentezlediği düşünceler ile bilim ve sanatın değeri üzerinde önemle durmuştur. Halkını okumaya çalışmaya ve sorgulamaya davet etmiştir. Abay’ın bize bıraktığı bu büyük mirasına sahip çıkan Türk devletine ve halkına minnettarız’’ ifadelerini kullandı. Törene ayrıca Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Yakup Ömeroğlu ve Ankara Vali Yardımcısı Abdullah Dölek’te katıldı.

(ENG-BC -



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