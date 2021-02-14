Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Türk denizci, Sevgililer Günü'nde kavuştuğu eşinin gözyaşlarını sildi

Türk denizci, Sevgililer Günü'nde kavuştuğu eşinin gözyaşlarını sildi

Ailenin babayı beklemesi

A Haber Doğum Günü Kaçırılma Gözyaşı Irak 

-Gülçür’ün gelmesi
-Eşinin ona koşup sarılması
-Çocuklarının sarılması
-Baba ile röp.
-Eşiyle röp.
-Dışarıda akrabalarına sarılması
-Kızı ile röp.
-Kızının ağlayıp babasına sarılması
-Zeynep’in kocasının gözyaşını silmesi

( ADANA )- Nijerya açıklarında kaçırılan ve 21 gün esir tutulduktan sonra kurtarılan 15 Türk denizciden Halil Gülçür, Adana’da ailesine kavuştu- Zeynep Gülçür’ün ağlayan kocasının gözyaşlarını eliyle silmesi herkesi duygulandırdı- 10 yaşındaki Beste Gülçür, “Çok mutluyum babamı zaten göremiyordum bir de kaçırdılar” diyerek gözyaşlarına boğulup babasına sarıldı ADANA

- Nijerya açıklarında, kaçırılan ve 21 gün esir tutulduktan sonra kurtarılan 15 Türk denizciden Halil Gülçür, Adana’da ailesine kavuştu. Zeynep Gülçür’ün ağlayan kocasının gözyaşlarını eliyle silmesi herkesi duygulandırdı. 23 Ocak'ta Nijerya'nın Lagos kenti açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan 15 Türk denizci 21 gün esir kaldıktan sonra kurtarıldı. Türk denizcilerden biri olan Halil Gülçür’de memleketi Mersin’in Tarsus ilçesine gitmek için İstanbul’dan uçakla Adana Havalimanına geldi. Gülçür’ü, eşi Zeynep çocukları Berke (18) ve Beste Gülçür (10) karşıladı. Zeynep Gülçür, yolcu bekleme salonunda eşinin boynuna sarılıp hasret giderdi. Daha sonra oğlu Berke ve kızı Beste de babalarına sarılıp hasret giderdi. Baba Gülçür, çok mutlu olduğunu kaçırılmada önce 6 aydır da ailesini görmediğini bu nedenle çok zor olduğunu söyledi.

“Doğum günümde kurtuldu, Sevgiiler Gününde kavuştum” Eşine sarılıp gözyaşlarına boğulan, kocası da ağlayınca elleriyle onun gözyaşlarına silen Zeynep Gülçür, “Kaçırılınca çok korktuk ancak kurtulduğu için çok mutluyum. Eşimin kurtulma haberini doğum günümde aldım, Sevgililer Gününde de onunla olan hasretim bitti yanımıza geldi. Bu nedenle çok mutluyum yardım eden herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Kızı Beste Gülçür ise babasını çok az gördüğünü anlatarak, “Babam geldiği için çok mutluyum. Ben zaten babam dışarıda çalıştığı için onu çok göremiyordum. Kaçırılınca da çok üzüldüm. Geldiği için çok sevinçliyim” diyerek ağlayıp babasına sarıldı. Beste Gülçür, babasına sarılıp onu bir an olsun bırakmadı. Gülçür ailesi Türk Bayrağı asılı otomobil ile memleketlerini gitti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Doğum günü faciayla sona eriyordu!Doğum günü faciayla sona eriyordu!
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı