Türk bayraklı bisikleti ile dünyayı geziyor

-Balıklıgöl'de bisikleti ile gezdi

-Şanlıurfalı bisiklet seveler ile gezisi

-bisikletiyle yola çıkan Recai Karacapak, açıklaması

-Balıklıgöl'de balıklara yem atması

-Türk Bayraklı bisikleti ile gezmesi

-Vatandaşların ilgisi

-Urfa Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü Dernek Başkanı Mehmet Aslan, açıklaması

-Genel detay ve görüntüler

-istanbul'dan arşiv görüntüler eklendi



( ŞANLIURFA ) -- Türk kültürünü bayraklı bisikleti ile tanıtıyor- Türk tarihini ve kültürünü tanıtmak için Köln'den bisikletiyle yola çıkan gezgin, Şanlıurfa’ya ulaştı ŞANLIURFA



- Türk bayraklı bisikleti ile dünyayı gezen Recai Karacapak, 4 ay süren yolculuk serüveni sonrası Şanlıurfa'ya ulaşarak Balıklıgöl’ü gezdi. Türk kültürünü dünyaya tanıtmayı hedefleyen gezgin, 12 bin 500 kilometrelik yolun yarısını kat ettiğini söyledi.



Türk bayraklı bisikleti ile dünyayı gezen Recai Karacapak (46), 4 ay süren yolculuk serüveni sonrası Şanlıurfa'ya ulaştı. Kentte, Balıklıgöl'ü Şanlıurfalı bisikletçi arkadaşları ile gezen Karacapak, balıklara yem attı, dilek tuttu. İki gün boyunca Şanlıurfa’da konaklayacak olan Karacapak, şehrin Göbeklitepe gibi önemli tarihi ve turistik mekanlarını gezecek. Bisikletle Türk kültürünü dünyaya tanıtmak için yola çıktığını dile getiren Recai Karacapak, 12 bin 500 kilometrelik yolun 6 bin 700 kilometresini kat ettiğini, Türkiye’deki Şanlıurfa gezisi sonrası Moğolistan’a gideceğini ve ardından İstanbul’a dönerek yolculuğunu sonlandıracağını aktardı. Karacapak, temel amacının, Türkiye’de insanların barış ve kardeşlik içerisinde güzel bir hayat sürdüğünü, Avrupa medyasına, Avrupalılara, basın ve sosyal medya aracılığı ile göstermek olduğunu ifade etti.

“Türk kültürünü tanıtmak için yola çıktım” Yolculuk serüvenini anlatan bisikletli gezgin Recai Karacapak, “Avrupa medyası Türk toplumu aleyhine sürekli karalama haberleri yapıyor. Türk toplumunu yanlış anlatıyor. Bu duruma tepki olarak Almanya'nın Köln şehrinden 4 ay önce yola çıktık. Biz vatanımızı, haklarımızı, tarihimizi, insanlarımızı ve kültürümüzü tanıtmak yola çıktık. Başka bir gayemiz yok. Tek hedefimiz Türkiye'de yaşayan halkların barış ve hoşgörü içinde birlikte yaşadıklarını dünyaya göstermektir” dedi.

“Arkamıza bayrağımızı astık” Karacapak, Türk bayrağını arkasına alarak yola çıktığını belirterek, “Arkamıza bayrağımızı astık. Bayrağımızın kırmızı kumaşını Avusturya'dan, beyazını Macaristan'dan, ipliğini Slovakya'dan, direğini Sırbistan'dan işçiliğini ise Bulgaristan da yaparak yola çıktık. Kapıkule'den girdik, 3 bin kilometredir hiç bu bayrağımızı indirmedik. Vatandaşlar, Kürt olsun, Laz olsun, Abazası olsun, Gürcüsü olsun, Ermenisi olsun, Azerisi olsun hepsi bayrağımızı görünce el salar. Bayrağı öper, selam verirler. Bizde bu halklarımızın hoşgörüsünü Avrupa’ya tanıtmak için yola çıktık. Şimdi Şanlıurfa Balıklıgöl'deyiz. Burada bisiklet tutkunu arkadaşlarla balıklara yem attık. Dilek tutuk. Daha sonra Şanlıurfa'da 3 gün boyunca tarih yolculuğuna çıkacağız. Göbeklitepe'yi gezeceğiz. Buradaki gezimiz sonrası Moğolistan'a gideceğim. Eski hanlarımızı tanıtacağız. Mete Han, Oğuz Han, Timur Han, Cengiz Han gibi hanlarımızı tanıttıktan sonra İstanbul'a dönüp 12 bin 500 kilometre yolculuğumuzun sonuna geleceğiz” şeklinde konuştu.

Urfa Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü Dernek Başkanı Mehmet Aslan da, "Almanya'nın Köln şehrinden yola çıkan bisikletli arkadaşımız sosyal medya aracılığıyla bize ulaştı. Şanlıurfa'ya geldiğini söyleyince bizde kendisini karşıladık. Arkadaşımıza şehrimizi, Şanlıurfa'yı gezdiriyoruz. Balıklıgöl'deyiz, burada balıklara yem attık. Dünyanın en büyük akvaryumu olan Balıklıgöl'ü arkadaşımıza anlattık. Arkadaşımız da burayı çok sevdi. İki gün boyunca Şanlıurfa'da tarihi sokaklarımızı ve Göbeklitepemizi ve müzelerimizi gezeceğiz. Bizde Urfa Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü olarak kendisine rehberlik yapıyoruz. O da bunu sosyal medya aracılığı ve basın yolu ile dünyaya duyuruyor” ifadelerini kullandı. Almanya'dan Türkiye'ye uzayan yolculukta 144 gündür pedal çeviren Karacapak, Türkiye'de gezdiği İstanbul, Kırklareli,İzmit, Bolu, Van gibi illerin arasında Şanlıurfa'yı da ekledi. (BB-HA-Y)



loading...