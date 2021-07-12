Türk bayrağını yırtan İranlı kadın tutuklandı

- İstanbul Büyükçekmece’de, Türk bayrağını yırtan kadın, adli makamlarca tutuklandı. Büyükçekmece’de dün saat 16.50 sıralarında meydana gelmişti. Bir işyerinin giriş kısmında asılı bulunan Türk bayrağını yırtarak yere atıp, üzerine basan İranlı Z.M., isimli kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Z.M. isimli kadın, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği Büyükçekmece Adalet Sarayı’nda “Türk Bayrağını yırtmak sureti ile devletin egemenlik alametlerini aşağılama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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