Türk bayrağı ve Dolunay'ın buluşması mest etti

-binaya yansıtılan bayrak

-detay

-dolunay ve bayrak



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Türk bayrağı ve dolunayın aynı kareye yansıdığı anlar izleyenleri mest etti. Bir binadan yansıtılan Türk bayrağı ve dolunayın akşam saatlerinde kaydedilen etkileyici anları görenleri adeta büyüledi. Dolunay ve Türk bayrağının bir arada olduğu o anlar doyulmaz bir manzara sundu.



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