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Turizm kenti Antalya’da şehirlerarası yolcu otobüslerine sıkı denetim
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10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Turizm kenti Antalya’da şehirlerarası yolcu otobüslerine sıkı denetim

Turizm kenti Antalya’da şehirlerarası yolcu otobüslerine sıkı denetim

Jandarmanın araçları durdurması

Şehirlerarası Otobüs Emniyet Kemeri Otobüs Kazaları Harekete Geç Kontrol Noktası 

-Araçların içerisine girmesi
-Yolcuları emniyet kemeri noktasında uyarması
-Yolcuların emniyet kemeri takması
-Yolcuların kimlik bilgilerinin sorgulanması
-Otomobil sürücülerinin denetlenmesi
-Kimlik kontrollerinin yapılması

( ANTALYA -ÖZEL)- Emniyet kemerleri yolculara tek tek taktırıldı ANTALYA

- Turizmin başkenti Antalya’da son günlerde ülke genelinde yaşanan otobüs kazaları sonrası harekete geçen ekipler, seyir halinde bulunan otobüsleri kent girişinde durdurarak denetledi. Ekipler, kemer takmayan yolcuları uyararak emniyet kemerlerini taktırdı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı Aksu İlçe Jandarma ekipleri, şehrin girişinde kurulan kontrol noktasında son günlerde artan şehirlerarası otobüs kazaları sonrası harekete geçti. Jandarma ekipleri trafik denetim noktasında, başka illerden Antalya’da doğru hareket eden otobüsleri tek tek durdurdu. Otobüslerdeki takograf ve yolculuk için gerekli belgeler kontrol edildikten sonra, otobüslerdeki yolcular emniyet kemeri takmaları konusunda bilgilendirilerek uyarıldı. Emniyet kemerleri taktırıldı Ekipler, yolcuların emniyet kemerlerinin takılı olup olmadığını kontrol ettikten sonra belgelerinde eksik bulunmayan otobüslerin çıkışlarına izin verdi. Ekiplerin uyarılarını dikkate alan yolcuların emniyet kemelerini tek tek taktı. Uygulamanın sık sık devam edeceği belirtildi. Öte yandan ekipler otobüslerin yanında diğer araçların da sürücülerinin ehliyet ve kimlik bilgilerini kontrol etti. (EG-İA-
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