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10 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Turizm beldeleri domuzlara kaldı

Turizm beldeleri domuzlara kaldı

Dolmuş duraklarının arkasında gezen yaban domuzu ve şaşkın vatandaşlar

( MUĞLA )- Eskiden geceleri şehre inen domuzlar, şimdi gece gündüz cadde ve sokaklarda sürülerle dolaşmaya başladı MUĞLA

Gündüzler Yaban Domuzları Sayılar Ormanlı Yaban Domuzu 


- Ege Bölgesi'nde tarım alanlarının en büyük sıkıntısı olan domuzlar turizm beldelerini de istila etmeye başladı.
Muğla'nın turistik ilçeleri pandemi süreci ile birlikte adeta domuzlara kaldı. Geçtiğimiz yıllarda sadece geceleri ara sıra görülen yaban domuzları artık gündüzleri de turizm beldelerinin cadde ve sokaklarında sürüler halinde dolaşmaya başladı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde eskiden geceleri ormanlık alanların yakınlarında bulunan otellerin çevresine kadar inerken, şimdi sürüler şeklinde şehir turu yapmaya başladılar. Sahillerde ve şehri merkezindeki parkların yanı sıra akan trafikte dolanan domuzlar zaman zaman tarife çıkıp tehlikeye de neden olmaya başladı.
Marmaris'te vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde zaman zaman sayılara 30 başa kadar ulaşan domuz sürüleri gruplar halinde adeta şehir turu atıyor. Marmaris'in Ulusal Egemenlik Caddesi'nde adeta geçti yapan domuzlar çöp konteynırlarını kontrol edip yiyecek arıyor. Çocuk parklarındaki yeşillik alanlarda dolaşıp geziniyor. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışlarına aldırış etmeden yola da çıkan yaban domuzları zaman zaman sürücülere panik yaşatırken zaman zaman da kazalara neden oluyor. Cep telefonları ile domuzları görüntüleyen vatandaşlar "Yollara da çıkmaya başladılar artık tehlikeli olmaya başladı" diyerek domuz sürülerine karşı sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olmalarını istediler.
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