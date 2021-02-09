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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Turistlerin dalgaya rağmen deniz keyfi

Turistlerin dalgaya rağmen deniz keyfi

-Denize giren turistler

--Filistinli tatilcilerden detay
--Turistin korona yok diye bağırması

( ANTALYA ) - Turistlerin dalgaya ramen deniz keyfi ANTALYA

- Alanya'da turistler rüzgarlı havaya aldırış etmeden gün boyu deniz keyfi yaşadı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklığı ile Antalya'da Şubat ayında bile denize girilebiliyor. Turistler, Alanya İncekum Plajı'nda rüzgara ve dalgalara aldırış etmeden gün boyu denizin tadını çıkarttı. Denize giren Filistinli turist ise " korona yok, korona yok" diye tekrar ederek, Türkiye'nin tatilciler için gerekli önlemleri aldığını belirtti.
(EA-
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