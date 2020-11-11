Turistleri taşıyan yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 31 yaralı



- Şanlıurfa´da Irak uyruklu turistleri taşıyan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 31 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın kırsal Terzi Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Mardin´den Şanlıurfa yönüne hareket halindeki, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen Irak plakalı yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada yaralanan Irak uyruklu 32 kişi, 112 Acil Servis ve UMKE ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan İbad Adnan Abbas, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların hastanelerdeki tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ederken, otobüsteki yolcuların Irak’ın Süleymaniye kentinden Samsun’a turistik amaçlı gittikleri öğrenildi. (BB-SD-



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