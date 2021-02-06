Turistlere satacakları uyuşturucu sobadan ve şeker kutusundan çıktı

-nakrotik köpeğinin bulduğu uyuşturucu

-şeker kutusundaki uyuşturucu

-evde yapılan arama

-sobanın içinde bulunan uyuşturucu

-şüphelilerin evden çıkartılması



( ANTALYA ) ANTALYA



- Yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu sattıkları tespit edilen 3 şüpheli jandarma operasyonuyla yakalandı. Eve yapılan baskında çok miktarda uyuşturucu madde le geçirilirken şeker kutusu ve kömür sobasının içine saklanan uyuşturucu jandarmanın gözünden kaçmadı. Olayla ilgili biri yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM.Şb.Md.lüğü ve Manavgat Kumköy J.Krk.K.lığı Asyiş timlerince Manavgat Turizm bölgesinde yabancılara uyuşturucu madde satıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Özbekistan uyruklu C.P.ve Türk uyruklu eşi D.S. ile U.T. isimli şüphelilerin yapılan fiziki takibi sonucu Antalya'dan getirdiği uyuşturucu maddeyi Ilıca mahallesindeki kaldıkları evde sakladıkları tespit edildi. Eve operasyon yapan jandama ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Narkotik köpeği desteğiyle ev ve eklentilerinde yapılan aramada kömür sobasının içinde ve şeker kutularında 300 gram metamfetamin, 5 gram Kubar Esrar, 5 gram Bonzai, 6×6 mm A4 kağıda emdirilmiş uyuşturucu , 13 adet sahte 50 dolar, 13 adet sahte 50 TL ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak Uyuşturucu Madde imal ve Ticareti, Parada sahtecilik ve 6136 SKM suçundan işlem yapılmak üzere 3 şüpheli gözaltına alındı. (BLT-



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