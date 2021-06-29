Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Turistler meyveleri dalından kendileri toplamak için para ödüyor

Turistler meyveleri dalından kendileri toplamak için para ödüyor

-MEYVE BAHÇESİNDEKİ AĞAÇLARDAN GÖRÜNTÜ

Yarış Yaz Meyvesi Şelale Kızık Turist 

--ARAP TURİSTLERİN TARLADA VE BAHÇEDE MEYVE KOPARMASINDAN GÖRÜNTÜ
--TOPLANAN MEYVELERDEN GÖRÜNTÜ
--ARAP TURİSTLERDEN GÖRÜNTÜ
--BAHÇE SAHİBİNİN ARAP TURİSTLERE MEYVELERE İTANITMASINDAN GÖRÜNTÜ
--BAHÇE SAHİBİ RAİF DEMİRCAN RÖP
--ANNE SEBİLE DEMİRCAN RÖP

( BURSA - ÖZEL - DRONE)- Turistler bu bahçeyi çok seviyor BURSA

- Bursa'da bir çiftçi her çeşit yaz meyvesiyle donattığını bahçesini turizme açtı. Kafileler halinde meyve bahçesine gelen turist gurupları kendi elleriyle dalından kopardıkları meyveleri alabilmek için adeta birbiriyle yarışıyor. Hamamlıkızık köyünde bahçesi olan Raif Demircan, bahçesine 50 çeşit meyve ekti. Saitabat şelalesi üzerinde olan bahçesini Arap turistlere açan girişimci, bahçesinde ektiği meyveleri turistlerin dalından koparmasına izin veriyor. Tarla ve bahçeye giren turistler, ellerine makas alıp, dalından meyve topluyor. Topladıkları bu meyveleri bahçe sahibi turistlere ikram ediyor. Bursa'da yetişen meyveleri Arap turistlere tanıtarak ülke turizmine de katkı sağlıyor. Bursa'da yetişen meyvelerin dalından tadına bakan Arap turistler ise büyük mutluluk yaşıyor. 15 yıldır bahçesinde yetişen meyveleri Arap turistlere tanıttığını ifade eden Raif Demircan, "Saitabat şelalesi üzerinde 10 dönüm bahçemiz var. Bu bahçede 50 çeşit meyve var. Bahçeyi bir gün turistler gezmek istedi, biz de meyve ikram ettik. Çok beğendiler, sonra başka turistler gelmeye başladı.
Bahçenin namı arttı, şimdi Arap ülkelerinden her yıl çok sayıda aileyi burada misafir ediyoruz. Arap turistleri bahçeye sokarak onlara yiyecekleri meyveleri toplatıyoruz. Bahçeden topladıkları meyveleri yiyorlar. Bursa'da yetişen meyveleri tanıyıp tadına bakıyorlar. Bize para hediye edip ayrılıyorlar" dedi.
(BRK-MŞ)
İlgili Foto Galeriler
FETÖ'nün Okulunda Gizli Oda BulunduFETÖ'nün Okulunda Gizli Oda Bulundu
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement