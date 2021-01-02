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02 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Turistler kayak yapmak istiyor

Turistler kayak yapmak istiyor

Uludağ'dan görüntü

Sedas Hafta Sonu Kış Turizmi Kar Yağışı Yeni Yıl 

-turistlerden görüntü
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( BURSA -ÖZEL) - Sokağa çıkma kısıtlamasında Uludağ turistlere kaldı BURSA

- Yılbaşına karsız ve sessiz ‘merhaba’ diyen kış turizminin gözde mekanı Uludağ, dün yaşanan kar yağışının ardından yeniden beyaz gelinliğini giydi. Uludağ’da alınan kısıtlama tedbirleri kapsamında karın tadını turistler çıkardı. Korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında, 2021 yılına Türkiye sessiz sedasız girdi. Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da da uzun yıllar sonra karsız ve sessiz yeni yılı karşılarken, 2021’in ilk hafta sonunda kar yağışı etkili oldu. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında sadece turistler karın keyfini çıkartırken, pistleri ise boş kaldı. Uludağ’daki oteller ise tedbirlere riayet ederek misafirlerini ağırladı.
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