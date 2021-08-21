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Turist rehberler, Selimiye'ye hayran kaldı
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21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Turist rehberler, Selimiye'ye hayran kaldı

Turist rehberler, Selimiye'ye hayran kaldı

Turist rehberler, Edirne’ye hayran kaldı

Eziler Kalaba Alabalık Şili Turist 

-Edirne Selimiye camisini detay
-Selimiye'yi gezen Rehbr Turistlerden görüntü
-Genel detaylar

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın turizm potansiyelinin artmasına katkı sağlamak amacıyla Trakya Kalkınma Ajansı tarafından hayata geçirilen "Mimar Sinan Rotası ve Trakya Bağ Rotası" projesi kapsamında Trakya turuna çıkan 20 rehberin ikinci durağı Edirne oldu. Trakya bölgesinde İlk olarak Kırklareli’ni ziyaret eden turist rehberler, daha sonra her köşesi tarih kokan Edirne’nin tarihi ve turistik noktalarını ziyaret etmek için kente geldi. Edirne’de ilk olarak Mimar Sinan’ın ustalık eserim dediği Selimiye Camii’ni ziyaret eden rehberler, burada yetkililerden ve rehberlerden bilgi aldı. Trakya’nın turizm açısından büyük bir potansiyeli olduğunu söyleyen İstanbul Rehberler Odası Başkanı, Türkiye Rehberler Birliği Başkan Vekili Sedat Bornovalı, rehberler aracılığı ile kentin tanıtımlarının daha fazla yapılabileceğini belirtti.
20 kişilik bir grupla geldiklerini ve ileride daha uzun soluklu bir program planladıklarını söyleyen Bornovalı, bilgilerini tazelemek de yenilikleri fark etmek açısından bu tarihi gezilerin güzel olduğunu aktardı. Kırklareli’nden sonra Edirne’ye geldiklerini ifade eden Bornovalı, Edirne’den sonraki durağın ise Tekirdağ olacağını belirtti.
Trakya turunun bir tadımının gerçekleştiğini söyleyen Bornovalı, “Mimar Sinan dünya çapındaki mimarlardan tarihe damgasını vurmuş çok az sayıda isimden birisidir. Ne yazık ki batı dünyasında da en az tanınanlardan birisi biz daha önce farklı bir Mimar Sinan programı yapmıştık. 14 günümüzü Mimar Sinan’a ayırmıştık. Bu sefer Edirne ayağını daha geniş tutmayı düşünüyoruz. Bu neler tanıyacağımıza dair bir tanıma turu oldu. Bundan sonra çok daha kalabalık bir ekiple uzun programlarla uzmanlaşma sertifikası haline getirmeyi planlıyoruz Mimar Sinan’ı ve Trakya’yı” ifadelerine yer verdi. (ÖC-
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