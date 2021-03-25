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25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Turgutlu’da kar yağışı etkili oluyor.. Çiçek açan ağaçlar kar altında kaldı

Turgutlu’da kar yağışı etkili oluyor.. Çiçek açan ağaçlar kar altında kaldı

ÇİÇEK AÇAN AĞAÇLARIN KAR ALTINDAKİ GÖRÜNTÜSÜ

Köy Yolları Kar Yağışı 

-YOLDA GİDEN ARAÇ DETAY
-KARLA KAPLANAN YÜKSKE KESİMLER DETAY

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sabah saatlerinde bu yana kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. İlçenin yüksek kesimlerde kar şiddetini arttırırken köyler beyaz örtüyle kaplandı. Köy yollarında bir olumsuzluk yaşanmaması için belediye ekipleri aralıksız çalışmalarını sürdürürken baharla birlikte çiçek açan meyve ağaçları da karla kaplandı. Manisa’nın Turgutlu ilçesinde sabah saatlerinde bu yana etkili olan kar yağışı ilçenin merkezinde de ara ara etkili olmaya devam ediyor. Turgutlu’nun yüksek kesimleri ise tamamen beyaza büründü. Kar yağışı yüksek kesimlerde devam ederken köyler beyaz bir örtüyle kaplandı. Çiçek açan ağaçlar da kar altında kalırken ortaya kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Yağışın etkili olduğu yerlerde köy yolları kapanmazken ekipler her türlü olumsuzluğa karşı teyakkuz halinde bulunurken çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.
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