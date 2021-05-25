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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Turgutlu’da “esrarlı eve” baskın

Turgutlu’da “esrarlı eve” baskın

OPERASYON GÖRÜNTÜSÜ

( MANİSA ) MANİSA

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Narkotik Polis Kamerası Uyuşturucu Tacirleri 


- Turgutlu’da narkotik ekipleri uyuşturucuya ve uyuşturucu tacirlerine savaş açtı. Düzenek kurarak esrar yetiştirilen eve baskın yapan polis gördüğü manzara karşısında şaşırdı, filmleri aratmayan evde esrar yetiştirmek için hazırlanan düzenek polis kamerası tarafından kaydedildi. Manisa’nın Turgutlu ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Türkiye geneli uyuşturucu imal eden şahıslara yönelik operasyon düzenledi.
Düzenlenen baskında bir evde saksı içerisinde 3 adet kenevir bitkisi ele geçirilirken Ergenekon Mahallesinde ki bir evde kenevir üretiminde kullanılan düzenekler, led ışıklar, ısıtıcı, sıvı halde bulunan gübreler, ışıklandırma, karbon filtre ve havalandırma ve nem ayarlama cihazları ile birlikte birçok saksı içinde dikili halde kenevir bitkisi ele geçirildi. Odaya giren polis filmleri aratmayacak manzara ile karşılaşınca şaşkınlığını gizleyemedi, evde bulunan şahıs ise “ben içiciyim” dedi.
Evinde esrar yetiştirmek için düzenek kuran şahıs polislerce gözaltına alınırken uyuşturucu maddelere ve üretim materyallerine el konuldu. (İLK-
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