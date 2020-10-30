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30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Turgutlu'da binalarda çatlaklar oluştu

Turgutlu'da binalarda çatlaklar oluştu

BİNA ÇATLAK GÖRÜNTÜLERİ

Deprem Geçmiş Olsun 

-BELEDİYE BAŞKANI ÇETİN AKIN AÇIKLAMA

( MANİSA ) MANİSA

- İzmir'de 6.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Merkez üssü Seferihisar olarak açıklanan deprem sonrası İzmirliler cadde ve sokaklara döküldü. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde de etkili bir şekilde hissedilen depremde vatandaşlar, iş yerleri, belediye ve resmi kurumlarda ki her isim sokaklara döküldü. Turgutlu'da bazı binalarda çatlaklar oluştu. Belediye ekipleri çalışmalarını sürdürürken hasarın küçük çaplı olduğu bazı yapıların olduğu öğrenildi. Hasarlı binalar ekiplerce boşaltılırken Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın çalışmalarını yakından takip etti ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
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