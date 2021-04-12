Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Turgay Erdem ve Zeynep Terzioğlu evlendi

Turgay Erdem ve Zeynep Terzioğlu evlendi

Nikahtan görüntü

Evlilik Cüzdanı İş İnsanları Cüzdan Kışla Nikah Töreni 

-davetliler
-detaylar

( BURSA ) BURSA

- Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Zeynep Terzioğlu düzenlenen nikah töreni ile hayatlarını birleştirdi. Mudanya Montania Hotel’de düzenlenen nikah törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Orhan Sarıbal, Erkan Aydın ve Yüksel Özkan, CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu ile Erdem ve Terzioğlu aileleri katıldı.
Nikâhı, Nilüfer Belediye Başkanvekili Zafer Yıldız’ın kıydığı törende Zeynep Terzioğlu’nun şahitleri iş insanları Faruk Bakgör ve Şevket İlhan, gazeteci Banu Demirağ, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Erkan Aydın, Orhan Sarıbal ve Yüksel Özkan oldu.Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in şahitleri de CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Nilüfer eski Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, iş insanı Gökhan Ölmez, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu ile Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Osman Ayradilli oldu.Gelin ve damadın alkışlar eşliğinde “Evet” dediği törenin sonunda Mustafa Bozbey ve Lale Karabıyık evlilik cüzdanını geline vererek mutluluklar dilediler.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement