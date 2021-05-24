Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Türbede bulunan kılıç 200 yıldır muhafaza ediliyor

Türbede bulunan kılıç 200 yıldır muhafaza ediliyor

Türbeden görüntü

İslam 

-Kılıçtan görüntü
-Seyit Şeyh Kasım Geylani'nin de 5´inci kuşak torunu olan Mahsum Ceylan’ın konuşması
-Kılıçtan detay görüntü

( SİİRT -ÖZEL) SİİRT

- Siirt’te Abdülkadir Geylani'nin 20'nci kuşak torunu seyit şeyh Kasım Geylani'nin türbesinin altında 1848 yılında bulunan ve kendisine ait olduğu düşünülen kılıç, yaklaşık 200 yıldır aile üyeleri tarafından muhafaza ediliyor.İslam alimi ve mutasavvıf Abdulkadir Geylani'nin Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Teylan köyünde bulunan 20'nci kuşak torunu seyit şeyh Kasım Geylani'nin türbesinin altında 1848 yılında bulunan kılıç yaklaşık 200 yıldır türbede muhafaza ediliyor. Seyit şeyh Kasım Geylani'nin de 5'inci kuşak torunu olan Mahsum Ceylan, 200 yıldır muhafaza ettikleri kılıcın kuşaktan kuşağa korunacağını söyledi.

Ceylan, "Seyit şeyh Kasım Geylani'nin de 5'inci kuşak torunuyum. Elimdeki kılıç kendisinden bize emanet kalmış büyük bir değerdir. 5’inci kuşaktan bugüne kadar 200 yıllık bir kılıca gözümüz gibi bakıp bu emaneti muhafaza ediyoruz. Ehli beytin kılıcı olduğu için sadece 5 kuşakta kalmayacak, yüce Allah izin verirse sonuna kadar evlatlarımız bunu muhafaza eder. Evlatlarımıza çocuklarımıza kılıcın önemini ziyaretin önemini anlatmışız onlar da bizim kadar bu konuda değerlidirler, duyarlıdırlar" dedi.

İlgili Foto Galeriler
Başkente Değer Katacak Külliyede Sona GelindiBaşkente Değer Katacak Külliyede Sona Gelindi
15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı
13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı
Dünya Liderleri SavanoradaDünya Liderleri Savanorada
Almanyada İslam Karşıtı Gösteriler Büyüyor!Almanyada İslam Karşıtı Gösteriler Büyüyor!
Amerikalı Mankenler İran'daAmerikalı Mankenler İran'da
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement