Tur teknelerinde yeni sezon için hummalı hazırlık

-Teknelerden detay

-Ustaların çalışma detayları

-Balıkçı barınağından görüntü

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( ANTALYA - DRONE)- Antalya’da tur tekneleri yeni sezona hazırlanıyor- Karaya çekilen tekneler elden geçirilip yenileniyor ANTALYA



- Antalya’da her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan tur tekneleri yeni sezona hazırlanıyor. Bakım için karaya çekilen tur teknelerinde hummalı çalışma devam ediyor. Antalya balıkçı barınağında ustalar ile tekne sahipleri tarafından zımpara, boya ve bakım yapılan ve boyları 8 ila 26 metre uzunluğunda değişen tekneler pandemi sonrasına hazırlanıyor. Teknelerin nisan ayı sonu gibi denize indirilmesi bekleniyor. Aşı çalışmalarının başlaması ile yeni sezondan umutlu olduklarını söyleyen tur teknesi sahipleri, teknelerinin bakımlarını en iyi şekilde yaparak sezona giriş yapmayı planlıyor. “Teknemizi Antalya Balıkçı Barınağı’nda bakıma aldık” Günübirlik tur teknesi sahibi Sedat Gündoğdu, “Günübirlik gezinti teknemiz var. Bu teknemizde günübirlik turlar yapıyoruz. Şu anda teknemizi Antalya Balıkçı Barınağı’nda bakıma aldık. Burada sezona hazırlıyoruz. İnşallah Nisan sonu gibi teknemizi denize indireceğiz ve yeni sezona başlayacağız” dedi.

“Geçtiğimiz sezonun çok çok üzerinde turizmde bir performans bekliyoruz” Aşı çalışmaları ile birlikte yeni sezondan beklentilerinin yüksek olduğu söyleyen Gündoğdu, “Geçtiğimiz yıl bizim için kayıp oldu. Gerçekten bu işi yapan tüm arkadaşlarla birlikte maddi olarak bir kayıp yaşadık. Korona virüs tam sezonun ortasında başladı.

Tekne kapasitemiz yüzde 50’ye düştü. İnsanlar haliyle turizm bölgelerine gelmeye çekindi. 2021 sezonunda İnşallah aşı çalışmalarıyla birlikte geçtiğimiz sezonun çok çok üzerinde turizmde bir performans bekliyoruz” diye konuştu.

“Buraya bakıma gelen teknelerin sezona iyi hazırlamak için gerekli çalışmaları yapıyoruz” Antalya Balıkçı Barınağı’nda çekek işletmelerinden sorumlu olan Oğuz Şahin,“Turizm ve denizcilik iş kolunun hemen hemen her bölümünde görev yaptım. Şu anda balıkçı barınağında çekek işletmelerinden sorumluyum. Buraya bakıma gelen teknelerin sezona iyi hazırlamak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Çalışmalar bizi yoruyor. Bu sene salgın çıkınca turizm geç başladı, turist sayısı düştü. Sıkıntı günler yaşandı ama yeni sezondan ümidimiz yüksek bu sebeple teknelerimizi en iyi şekilde sezona hazırlıyoruz” şeklinde konuştu.

(EA-



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