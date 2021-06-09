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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Tur otobüsü devrildi, çok sayıda öğrenci yaralandı

Tur otobüsü devrildi, çok sayıda öğrenci yaralandı

Olay yerinden görüntü

( DENİZLİ ) DENİZLİ

Tur Otobüsü Öğrenciler Direksiyon 


- Denizli’de yağıştan dolayı ıslanan zeminde tur otobüsü yan devrildi. İçerisinde bulunan öğrencilerden çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Kaza, Kale ilçesi Muğla karayolunda meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, Muğla karayolunda yağışın ardından ıslanan zeminde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tur otobüsü yan devrildi. Otobüste bulunan çok sayıda öğrencinin yaralı olduğu belirtiliyor. (EEP-
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