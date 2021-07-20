Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Tüp patladı, ev küle döndü
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Tüp patladı, ev küle döndü

Tüp patladı, ev küle döndü

ALAPLI İTFAİYE SÖNDÜRÜRKEN GÖRÜNTÜ

Tüp Patlaması Gürültü Zehirlenme Yangın Sağlık Ekipleri 

-112 ACİL PERSONELİ DUMANDAN ZEHİRLENEN KİŞİYİ İLK MÜDAHALE YAPARKEN GÖRÜNTÜ

( ZONGULDAK )-Yangında 2 küçükbaş hayvan köy sakinleri tarafından kurtarıldı ZONGULDAK

- Alaplı Durhanlı Köyünde ait tek katlı ev tüp patlaması sonucu çıkan yangında kül oldu. Zonguldak Alaplı Durhanlı Köyündeki Bünyamin Oktay’a ait tek katlı ev bodrum katında tüp patlaması sonucu çıkan yangında kül oldu. Yanan evden çıkan 65 yaşındaki Müşerref Oktay dumandan zehirlenme tehlikesi geçirdi Olay, akşam saatlerinde, Alaplı Durhanlı Köyü'nde Bünyamin Oktay (44) ait evde meydana geldi. İddiaya göre, bodrum katındaki tüp büyük bir gürültü ile patladı. Alevler tek katlı evin her yerini sararken, evde bulunan anneleri Müşerref Oktay güçlükle pencereden kendisi dışarı çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu, 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye, ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, zaman zaman dumanların yükselmesi yaşanan evde alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında tamamen yanan ev kullanılamaz hale gelirken, Evin alt katındaki ahırda bulunan 2 küçükbaş hayvan ise köy sakinleri tarafından kurtarıldı. Öandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı