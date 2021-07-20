Tüp patladı, ev küle döndü

-112 ACİL PERSONELİ DUMANDAN ZEHİRLENEN KİŞİYİ İLK MÜDAHALE YAPARKEN GÖRÜNTÜ



( ZONGULDAK )-Yangında 2 küçükbaş hayvan köy sakinleri tarafından kurtarıldı ZONGULDAK



- Alaplı Durhanlı Köyünde ait tek katlı ev tüp patlaması sonucu çıkan yangında kül oldu. Zonguldak Alaplı Durhanlı Köyündeki Bünyamin Oktay’a ait tek katlı ev bodrum katında tüp patlaması sonucu çıkan yangında kül oldu. Yanan evden çıkan 65 yaşındaki Müşerref Oktay dumandan zehirlenme tehlikesi geçirdi Olay, akşam saatlerinde, Alaplı Durhanlı Köyü'nde Bünyamin Oktay (44) ait evde meydana geldi. İddiaya göre, bodrum katındaki tüp büyük bir gürültü ile patladı. Alevler tek katlı evin her yerini sararken, evde bulunan anneleri Müşerref Oktay güçlükle pencereden kendisi dışarı çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu, 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye, ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, zaman zaman dumanların yükselmesi yaşanan evde alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında tamamen yanan ev kullanılamaz hale gelirken, Evin alt katındaki ahırda bulunan 2 küçükbaş hayvan ise köy sakinleri tarafından kurtarıldı. Öandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

