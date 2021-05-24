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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Tüp dolu kamyonet oto galeriye daldı: 7 araç zarar gördü

Tüp dolu kamyonet oto galeriye daldı: 7 araç zarar gördü

TÜP ARACININ DÜKKANA GİRMİŞ HALİ

Deprem Bild Direksiyon Trol 

-ZARAR GÖREN PARK HALİNDEKİ ARAÇLAR
-TÜP YÜKLÜ KAMYON
-DETAY

( GİRESUN )- Tüplerin kaza sırasında patlamaması bir faciayı önledi GİRESUN

- Giresun’un Eynesil ilçesinde tüp yüklü kamyonet sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu karşı şeridi aşarak oto galerisinin duvarına çarparak durabildi. Araç sürücüsünün hafif yaralandığı kazada 7 araç zarar gördü. Tüplerin kaza sırasında patlamaması ise bir faciayı önledi İlçenin Altınlı Mahallesinde dün gece meydana gelen kazada Trabzon istikametinden Giresun istikametine giden içi tüp yüklü 08 K 0108 plakalı kamyon, belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Orta bariyeri aşan kamyon büyük bir gürültü ile yolun karşısında bulunan bir oto galerisinin duvarına çarparak durabildi. Kazada araç sürücüsü hafif yaralanırken, yedi araç zarar gördü. Kazayı anlatan apartman sakinleri, “Gece büyük bir gürültüyle uyandık ve deprem olduğunu düşündük, tüplerin patlamaması nedeniyle büyük bir faciadan dönüldü” ifadelerini kullandılar.
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