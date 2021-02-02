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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Tüp deposunda yangın paniği

Tüp deposunda yangın paniği

olay yeri itfaiye ekipleri

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Yangın Paniği 


- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir iş yerine ait tüp deposunda tutuşan elektrik tesisatı paniğe neden oldu. Edinilen bilgiye göre, Malkara Küçük Sanayi Sitesi’nde bir iş yerine ait tüp deposundan dumanlar yükseldi. Sanayi esnafının durumu fark etmesi üzerine itfaiyeye yangın ihbarında bulunuldu. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, elektrik tesisatındaki kabloların tutuştuğunu belirleyerek, iş yeri sahibini ve çevredeki esnafı rahatlattı. TREDAŞ ekiplerinin elektriği kesmesinin ardından ekipler bölgeden ayrıldı.
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