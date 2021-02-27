Tüp bomba gibi patladı, anne feryadı yürek dağladı: 3’ü çocuk, 5 yaralı

-PATLAMANIN YAŞANDIĞI TÜPLÜ SEYYAR ARABA

-OLAY YERİNDE GÖRGÜ TANIKLARININ BEYANI

-HASTANEDE YARALILAR

-GÖZYAŞLARINA BOĞULAN YARALI MESUT ALAKARA'NIN ANNESİ EMİNE ALAKARA

-ACİL ÖNÜ DETAY



( TEKİRDAĞ -ÖZEL) TEKİRDAĞ



- Tekirdağ’da seyyar arabada mısırı haşlamak için çakmakla ateşlenen piknik tüpü bomba gibi patladı. Olayın ardından 3’ü çocuk 5 kişi yaralanırken, üzücü haberi duyar duymaz yıkılan anne gözyaşları içinde, “Saf oğlum benim, yandı güzel oğlumun yüzü gözü kıymaman ben sana vah güzel oğlum” demesi duyanların yüreğini burktu. Olay, Malkara ilçesine bağlı Hacıevhat Mahallesi’nde bulunan TOKİ Konutları karşısındaki yol kenarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyyar arabada satış yaptığı mısırı haşlamak için çakmağını yakan Mesut Alakara (31), piknik tüpünü ateşlemek istedi. Faciaya dönüşen olayda, parlayan tüp bomba gibi patladı. Yüzünde yanıklar var Patlama sonrası Mesut Alakara ile birlikte Saniye Koşan (28), S.K. (9), D.D. (8) ve R.N.K. (4) yaralandı. Sağlık ekipleri ve mahalle sakinlerinin yardımıyla yaralılar Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yüzünde yanıklar oluşan yaralı Mesut Alakara, tedavisinin devamı için Çorlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Annenin acı feryadı Mesut Alakara’dan gelen üzücü haberi duyan anne Emine Alakara, oğlunu görmeye geldiği hastanede gözyaşlarına boğuldu. Ayakta durmakta güçlük çeken Emine Alakara, “Ne yaptın da kendini yaktın canım oğlum. Bu kadar saf olma çocuğum. Yandı yavrumun yüzü gözü kıyamam ben sana. Saf oğlum benim, vah güzel oğlum” diyerek gözyaşı döktü.



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