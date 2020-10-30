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30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Tüp bayisi yangınında faciadan dönüldü

Tüp bayisi yangınında faciadan dönüldü

Bekleyen ekipler detay

Dağıtım Şirketi Elektrik Dağıtım Şirketi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

- İtfaiye ve tüp bayi detay
- Tüp bayiden detay
- Bayi önünde bekleyenler
- Bina önünde bekleyen aileler
- İtfaiye araçları detay
- Bina detay
- İtfaiye ekiplerinin geri toparlanması

( HATAY )- Tüp bayisinde çıkan yangında bina boşaltılırken, daire sahipleri yangını endişeli gözlerle izledi HATAY

- Hatay'da bir tüp bayisinde çıkan yangında itfaiyenin hızlı müdahalesiyle faciadan dönüldü. Önlem amaçlı olarak binadan indirilen daire sakinleri yangını endişeli gözlerle izledi. Yangın, Antakya ilçesine bağlı Cebrail Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir tüp bayisi henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Önlem amaçlı olarak daire sakinleri de binadan indirilirken, çevredekiler yangını endişeli gözlerle izledi. İtfaiye ekipleri tüplerin bulunduğu alanın karşısında çıkan yangın tüplere ulaşmadan söndürürken, sağlık ekipleri, polis ekipleri, doğalgaz ekipleri ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri alanda hazır bekledi. Tüp bayisinde soğutma çalışmalarının da tamamlanmasının ardından bina sakinleri dairelerine dönerken, yangınla ilgili de inceleme ve soruşturma başlatıldı.
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