TUNUS - Tunus'ta gözaltına alınan gencin ölümüne yönelik protestolar sürüyor
: - Göstericilerin lastik yakarak sokaklarda barikat kurması - Güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesi - Göstericileden detaylarTUNUS (AA) - Tunus 'ta bir gencin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesine ilişkin gerçeklerin ortaya çıkarılması talebiyle gösteri düzenlendi. Başkent Tunus 'taki Sidi Hüseyin semtinde toplanan göstericiler, yollarda lastik yakıp barikat kurdu.
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