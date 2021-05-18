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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
TUNUS - Tunus'ta Filistin'e destek gösterisi düzenlendi (1)

TUNUS - Tunus'ta Filistin'e destek gösterisi düzenlendi (1)



: - Tunus Meclis binası yakınlarından toplanan göstericilerden detaylar - Filistin bayrakları taşıyan göstericilerden detaylar - Ellerinde hayatlarını kaybeden çocukların posterlerini taşıyan göstericilerden detaylar - Tunus lu yetkililer ile yapılan röportajlardan detaylar - Meclis binasına girmek isteyen göstericiler ile polis arasındaki arbededen detaylarTUNUS (AA) - Tunus 'ta, İsrail'in saldırılarına karşı Filistin'e destek için gösteri düzenlendi.
Tunus 'taki farklı siyasiler, sendikacılar ve insan hakları savunucularının çağrısı üzerine göstericiler meclis binası yakınında bir araya geldi.Filistin bayraklarının yanı sıra İsrail'in saldırılarında şehit olan çocukların fotoğraflarını taşıyan göstericiler, İsrail ile normalleşmeyi suç sayan kanun çıkarılması için ülke genelinde imza kampanyası başlatılması çağrısında bulundu.

Şehit Polis Arbede İsrail Saldırı 

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