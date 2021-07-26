Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
TUNUS - Tunus Meclisi yakınında toplanan darbe karşıtları ile destekçileri arasında arbede yaşandı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
TUNUS - Tunus Meclisi yakınında toplanan darbe karşıtları ile destekçileri arasında arbede yaşandı

TUNUS - Tunus Meclisi yakınında toplanan darbe karşıtları ile destekçileri arasında arbede yaşandı

- Tunus Meclisi önünde toplanan darbe karşıtı göstericilerden detaylar - Göstericilerin slogan atması - Taşla başından yaralananlardan detaylar - Polisin darbe karşıtları ile destekçileri arasında barikat kurması - Darbe destekçilerinin slogan atması - Zincirle kapatılan meclis binası kapısından detay Tunus Meclisi yakınında toplanan darbe karşıtları ile destekçileri arasında arbede yaşandıTUNUS (AA) - Tunus 'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in "Meclisin yetkilerini dondurma" kararının ardından Meclis binası yakınında toplanan darbe karşıtları ile destekçileri arasında arbede yaşandı.Cumhurbaşkanı Said'in dün akşam aldığı kararlar sonrasında darbeye karşı çıkanlar ile destek veren çok sayıda kişi, başkent Tunus 'taki Meclis binası yakınında toplandı.Taraflar arasında arbede yaşandı; karşılıklı taşlar atıldı. Her iki taraftan da yaralananlar oldu.Meclise girmek isteyen darbe karşıtlarına engel olan güvenlik güçlerinin, çevrede yoğun önlemler aldığı görüldü.
Tunus 'ta hükümet ve muhalefet partilerine yönelik protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti. Tunus Cumhurbaşkanı Said de Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el - Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir Başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.Hükümete yönelik bu darbenin ardından askerler Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el - Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini Meclise almamıştı.Cumhurbaşkanı Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın bir darbe olduğunu vurgulamıştı.

Güvenlik Güçleri Muhalefet Partileri Hükümet Muhalefet Saldırı 

İlgili Foto Galeriler
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Bu Güne Kadar Yumruk Yiyen SiyasetçilerBu Güne Kadar Yumruk Yiyen Siyasetçiler
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı