Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Tunus'taki protestolarda en az 600 kişi gözaltına alındı

- Tunus'taki protestolarda en az 600 kişi gözaltına alındı

Potestolardan detay

Karantina Çatışma Güvenlik Güçleri Yaşam Şartları Çöp Tenekesi 

-sokaklara çıkan halk

( TUNUS ) TUNUS

- Tunus’un çeşitli kentlerinde dün gece saatlerinde çıkan protestolarda en az 600 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Tunus’ta korona virüs vaka sayılarındaki artışın ardından ülke genelinde 4 günlük karantina uygulaması halkı öfkelendirdi. Başkent Tunus'un Tedamun, Sidi Huseyn ve Şebbav semtlerinde, Nabil ve Silyana kentlerindeki bazı mahallelerde halk sokaklara akın etti. Eylemciler ile polis arasında çatışmalar yaşandı. Protestolarda en az 632 kişi gözaltına alındı. Tunus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Halid Hayuni, “Güvenlik güçleri, 632 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında lastik ve çöp tenekesi yakan, yaşları 15 ila 25 arasındaki gençler de var” dedi.
Eylemciler, ülkedeki yaşam şartlarının kötü ve işsizlik oranlarının yüksek olmasına rağmen alınan karantina kararını barışçıl bir şekilde protesto ettiklerini savunurken, Hayuni ise protestoların barışçıl ve protestocuların iyi niyetli olmadıklarını söyledi.

“Yaşanan olaylar, Anayasanın güvence altına aldığı protesto hakkıyla çelişiyor” diyen Hayuni,, olaylarda 2 polisin yaralandığını sözlerine ekleyerek, “Protestocuların polis ve güvenlik güçlerine taşı attı, güvenlik güçleri ile eylemciler arasında arbede yaşandı ve bazı protestocular çöp konteynerlerini ateş verdi. Eylemler, barışçıl değildi“ ifadelerini kullandı. Öte yandan, Tunus Savunma Bakanlığı Sözcüsü Mohamed Zikri ise ülkenin çeşitli bölgelerine takviye kuvvetlerin gönderildiğini açıklamıştı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Corona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 ÜlkeCorona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 Ülke
Koronavirüste Dünya Çaresiz! Ölü Sayısı Binler!Koronavirüste Dünya Çaresiz! Ölü Sayısı Binler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı