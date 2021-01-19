Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
- Tunus'ta protestocular yine sokaklara döküldü - Tunus Devlet Başkanı Said’den protestoculara: “Özel mülklerden uzak durun“

- Tunus'ta protestocular yine sokaklara döküldü - Tunus Devlet Başkanı Said’den protestoculara: “Özel mülklerden uzak durun“

Dün çıkan protestolardan detay

( TUNUS ) - Tunus'ta protestocular yine sokaklara döküldü- Tunus Devlet Başkanı Said’den protestoculara: “Özel mülklerden uzak durun“ TUNUS

Polis Karantina Protesto Sayılar Arbede 


- Tunus’ta korona virüs önlemleri alınmasının ardından başlayan protestolar 5. gününde devam ediyor. Protestocular ve polis arasında arbede yaşandı. Tunus’ta korona virüs vaka sayılarında yaşanan artışın ardından ülke genelinde 4 günlük karantina uygulaması halkı öfkelendirmişti. Başkent Tunus ve diğer kentlerde halk sokaklara akın etmişti. Başkent Tunus’un Al-Tadamon Mahallesi'nde dün gece protestocular yeniden sokaklara döküldü. Dün akşam saatlerinde toplanan en az 300 genç protestocu, polis ile çatıştı. Protestoların devam etmesi üzerine Tunus Devlet Başkanı Kais Said protestoculara seslenerek, vatandaşların özel mülklerinden uzak durmaları uyarısını yaptı. Said, “Bazı kişiler, ülkedeki ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşları bahane ederek ülkede kargaşa çıkarmaya çalışıyor" dedi.
Said, Tunus halkının özgür ve iyi şartlarda yaşamayı hak ettiğini vurguladı. Öte yandan önceki gün gerçekleştirilen protestolarda en az 632 kişi gözaltına alınmıştı. Tunus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Halid Hayuni, protestoların barışçıl, protestocuların ise iyi niyetli olmadığını söylemişti. Tunus Savunma Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Zikri ise ülkenin çeşitli bölgelerine takviye kuvvetlerin gönderildiğini açıklamıştı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı