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- Tunus'ta hükümet karşıtı protesto
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25 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
- Tunus'ta hükümet karşıtı protesto

- Tunus'ta hükümet karşıtı protesto

- Tunus'ta düzenlenen protestolara ait görüntüler

( TUNUS ) TUNUS

Biber Gazı Protesto Ekonomi Hükümet Hükümet Karşıtı 


- Tunus'un birçok kentinde bir araya gelen yüzlerce vatandaş, ülkede kötüleşen korona virüs (Covid-19) salgını ile ekonomik ve sosyal durumu protesto ederek, Tunus Başbakanı Hişam El-Meşişi'nin görevden alınmasını ve Tunus Halk Temsilcileri Meclisi'nin (ARP) dağıtılmasını talep etti. Tunus'un birçok kentinde bir araya gelen yüzlerce vatandaş, korona virüs (Covid-19) salgını mücadele eden ülkede giderek kötüleşen sağlık, ekonomik ve sosyal durumu protesto etti. Aralarında yaşlıların da bulunduğu gösterilerde vatandaşlar, Tunus Başbakanı Hişam El-Meşişi'nin görevden alınmasını ve Tunus Halk Temsilcileri Meclisi'nin (ARP) dağıtılmasını talep etti. Tunus'un Munastır, Safakes, El Kaf ve Sousse kentlerinde yer alan Tunus "Nahda Hareketi" partisinin ofislerine saldıran ve partinin Tuzer kentindeki genel merkezini kundaklamaya çalışan protestocuların, Tunus polisine taşlarla saldırması üzerine taraflar arasında arbede yaşandı. Olaylara müdahale eden polis, protestoculara biber gazı ile müdahale etti.
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