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7 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Tunus’ta halk, su kesintileri protesto etti

- Tunus’ta halk, su kesintileri protesto etti

Protestodan detay

( TUNUS ) TUNUS

Protesto Su Kesintisi Hükümet 


- Tunus’un Becaye kentinde halk, sık sık yaşanan su kesintisi nedeniyle protesto düzenledi.
Tunus'un kuzeyinde bulunan Becaye kentinde halk bölgede sık sık yaşanan su kesintilerini protesto etti. Becaye halkı, uyarı yapılmadan sık sık su kesintilerinin yapıldığını dile getirerek, hükümeti eleştirdi.
Lastikleri ateşe veren eylemciler yolu trafiğe kapattı. Öfkeli protestocular, kentin yakınlarında ülkenin ikinci büyük barajı olan Sidi El Barrak Barajı’nın bulunduğunu ifade ederek, su kesintileri yaşanmasının normal olmadığını savundu.
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