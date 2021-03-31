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31 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Tunus’ta halk kötüleşen yaşam koşullarını protesto etti

- Tunus’ta halk kötüleşen yaşam koşullarını protesto etti

Protestolardan detay

( TUNUS ) TUNUS

İstifa Protesto Arbede 


- Tunus'un Tatavin kentinde yüzlerce kişi ülkede kötüleşen yaşam koşullarını protesto etti. Tunus'un Tatavin kentinde yüzlerce kişi ülkede kötüleşen yaşam koşullarını protesto etti. Dün gece başlayan protestolar bugün de devam ederken, protestocular farklı mahallelerden şehir merkezine kadar yürüdü. Öfkeli protestocular Tatavin belediye binasına da girmeye çalıştı. Polis protestocuları dağıtmaya çalışırken arbede yaşandı. Yaralanan veya ölen olup olmadığı konusunda açıklama yapılmazken bazı protestocular otomobil lastiklerini ateşe vererek yolları kapattı. Sokaklara dökülen halk kentte yolsuzluğun arttığını vurgulayarak yerel yetkililerin istifa etmelerini talep etti. Protestocular, kentte olması gereken ekonomik reformun olmadığını söyledi.


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