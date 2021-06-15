Tunus'ta bir gencin gözaltında hayatını kaybetmesi protestoları devam ediyor
: - Göstericilerin ateş yakması - Polisin göstericilere müdahale etmesi - Göstericilerin yol kapatmasıTUNUS - Tunus 'ta bir gencin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesiyle başlayan gösteriler devam ediyor. Başkent Tunus 'taki Sidi Hüseyin semtinde toplanan bir grup, gösteri düzenledi. Semtteki yolları kapatan göstericilere güvenlik güçleri müdahale etti.
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