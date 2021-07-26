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TUNUS - Nahda Hareketi destekçileri, parlamento binası önünde toplandı
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
TUNUS - Nahda Hareketi destekçileri, parlamento binası önünde toplandı

TUNUS - Nahda Hareketi destekçileri, parlamento binası önünde toplandı

- Parlamento binası önünde toplanan Nahda Hareketi destekçilerinden detaylar - Güvenlik güçlerinden detay Tunus 'ta Nahda Hareketi destekçileri, başkent Tunus 'taki parlamento binası önünde toplanarak Cumhurbaşkanı Kays Said'in aldığı kararları protesto etti. Milletvekillerinin girişine izin vermeyen güvenlik güçleri, parlamento binası çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Protesto Güvenlik Güçleri Başkent Parlamento 

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