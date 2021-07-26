TUNUS - Merzuki, Cumhurbaşkanı Said'in aldığı kararları, 'darbe' olarak nitelendirdi
TUNUS - Merzuki, Cumhurbaşkanı Said'in aldığı kararları, "darbe" olarak nitelendirdi
: - Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el - Merzuki'nin Facebook hesabından yayımladığı görüntülü mesajıTUNUS (AA) - Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el - Merzuki, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in aldığı kararları, "darbe" olarak nitelendirdi.Merzuki, Facebook hesabından yayımladığı görüntülü mesajında, Said'in aldığı kararlara işaret ederek, "Bu gece yaşananlar bir darbe ve anayasa ihlalidir." ifadesine yer verdi.
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