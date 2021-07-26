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TUNUS - Merzuki, Cumhurbaşkanı Said'in aldığı kararları, 'darbe' olarak nitelendirdi
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
TUNUS - Merzuki, Cumhurbaşkanı Said'in aldığı kararları, 'darbe' olarak nitelendirdi

TUNUS - Merzuki, Cumhurbaşkanı Said'in aldığı kararları, 'darbe' olarak nitelendirdi

TUNUS - Merzuki, Cumhurbaşkanı Said'in aldığı kararları, "darbe" olarak nitelendirdi

: - Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el - Merzuki'nin Facebook hesabından yayımladığı görüntülü mesajıTUNUS (AA) - Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el - Merzuki, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in aldığı kararları, "darbe" olarak nitelendirdi.Merzuki, Facebook hesabından yayımladığı görüntülü mesajında, Said'in aldığı kararlara işaret ederek, "Bu gece yaşananlar bir darbe ve anayasa ihlalidir." ifadesine yer verdi.

Anayasa 

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