TUNUS - Filistin'e destek gösterisi

: - Göstericilerin Tunus ve Filistin bayrakları taşıması - Slogan atarak yürüyüş yapılması - Gösteriden detaylarTUNUS - Başkent Tunus 'taki Habib Burgiba Caddesi'nde toplanan binlerce kişi, Gazze'ye destek gösterisi düzenledi. Göstericiler ellerinde Filistin ve Tunus bayraklarıyla, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti.
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