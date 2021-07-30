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- Tunus Devlet Başkanı Said, Garsillavi’yi yeni içişleri bakanı olarak atadı
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
- Tunus Devlet Başkanı Said, Garsillavi’yi yeni içişleri bakanı olarak atadı

- Tunus Devlet Başkanı Said, Garsillavi’yi yeni içişleri bakanı olarak atadı

Yemin töreninden detay

( TUNUS ) TUNUS

Televizyon Özgürlük İçişleri Bakanı Devlet Başkanlığı Meclis 


- Tunus meclisin yetkilileri askıya alan Tunus Devlet Başkanı Kays Said, Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Rıza Garsillavi’yi yeni içişleri bakanı olarak atadı . Tunus Devlet Başkanı Kays Said, Tunus Devlet Başkanlığının Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Rıza Garsillavi’yi yeni İçişleri Bakanı olarak atadı. Said, Garsillavi’yi Kartaca kentindeki devlet başkanlığı sarayında kabul etti. Garsillavi, yeni görevi almak üzere yemi etti. Yemin töreni sırasında açıklama yapan Said, “Anayasal metni uyguladığımı ve hak ve özgürlükler korumakta kararlı olduğumu tüm dünyaya duyuruyorum. Kimse tutuklanmadı. Kimse haklarından mahrum kalmadı. Yasa tam olarak uygulandı “ifadelerini kullandı. Tunus Devlet Başkanı Kays Said, Pazar günü Tunus resmi televizyonda yaptığı bir açıklamada Başbakanı Hişam El-Meşişi'yi görevden aldığını ve meclisin yetkilerini dondurduğu duyurmuştu. Said’in açıklamasının ardından Tunus Meclis Başkanı ve ülkedeki en büyük parti olan Nahda Hareketi'nin lideri Raşid El-Gannuşi, Said’in kararını “Anayasaya karşı bir darbe” olarak nitelendirmişti.
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