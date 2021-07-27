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TUNUS - Cezayir Dışişleri Bakanı, Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said ile görüştü
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
TUNUS - Cezayir Dışişleri Bakanı, Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said ile görüştü

TUNUS - Cezayir Dışişleri Bakanı, Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said ile görüştü

- Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, Tunus 'ta Cumhurbaşkanı Kays Said ile bir araya gelmesi - Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra'nın konuşmasıCezayir Dışişleri Bakanı, Tunus 'ta Cumhurbaşkanı Said ile görüştü - Dışişleri Bakanı Lamamra, Tunus 'a kısa bir ziyaret gerçekleştirdiCEZAYİR (AA) - Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, Tunus 'ta Cumhurbaşkanı Kays Said ile bir araya geldi.Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lamamra'nın Tunus 'a kısa bir ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi.Lamamra'nın Tunus 'ta Cumhurbaşkanı Said ve Tunus lu mevkidaşı Osman el - Cerendi ile bir araya geldiği kaydedildi.Görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliği, ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel meselelerin ele alındığı bildirildi.
Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Cezayir Dışişleri Bakanı Lamamra'nın Said'e Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un mesajını ilettiği ifade edildi. Açıklamada, mesajın içeriğine ilişkin ise bilgi verilmedi. - Tunus ’ta ne olmuştu? Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz Pazar günü akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla, Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el - Meşişi'yi azlettiğini ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.Said ayrıca kendisini Başsavcı ilan ederek yargının alanına da müdahale etmişti.Hükümete yönelik bu darbe girişiminin ardından askerler, Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el - Gannuşi ve beraberindeki milletvekillerini Meclise almamıştı.Cumhurbaşkanı Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın "darbe" olduğunu vurgulamıştı.

Başbakan Savcı Darbe Girişimi Yazılı Açıklama Asker 

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