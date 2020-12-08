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08 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Tuncelili depremzedelere ısıtıcı ve hijyen paketi desteği

Tuncelili depremzedelere ısıtıcı ve hijyen paketi desteği

Taşınan paketler

Depremzede Deprem Geçmiş Olsun 

-Türk Kızılayı Tunceli Şube Başkanı Gökhan Arasan’ın konuşması

( TUNCELİ ) - TUNCELİ

- Elazığ depreminde Tunceli’de evleri hasar gören ailelere Türk Kızılayı tarafından elektrikli ısıtıcı ve hijyen paketi desteğinde bulunulmaya başlandı. Tunceli'de 24 Ocak'ta Elazığ’da meydana gelen depremde evleri zarar gören vatandaşlara destek devam ediyor. Bu kapsamda 430 aile için Türk Kızılayı tarafından elektrikli ısıtıcı ve hijyen paketi temin edildi.Merkez, Pertek ve Mazgirt İlçesi’nde aileler için getirilen ısıtıcı ve hijyen paketleri dağıtılmaya başlandı. Türk Kızılayı Tunceli Şube Başkanı Gökhan Arasan, Mazgirt İlçesi’nde başlatılan yardımın diğer kurumlarla koordineli şekilde merkez ve Pertek İlçesi’nde de devam edeceğini belirterek, evleri hasar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. (ET-HİV-Y)
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