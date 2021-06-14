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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
TUNCELİ - Uçuruma düşen kişi AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı

TUNCELİ - Uçuruma düşen kişi AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı

- Olay yerinde toplanan vatandaşlar - AFAD ve itfaiye ekiplerinin olay yerine sevk edilmesi - AFAD ekiplerinin uçuruma düşen kişiyi araması - Olay yerinde bekleyen ambulanslar - Uçuruma düşen yaralının ambulansa taşınması - Ambulansın yaralıyı hastaneye götürüşü Tunceli 'de uçuruma düşen kişi AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldıTUNCELİ (AA) - Tunceli 'de uçuruma düşerek yaralanan kişi, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Aydın Atlı (29) Ali Baba Mahallesi'ndeki dağlık alanda dengesini kaybederek yaklaşık 50 metre uçuruma düştü.Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkartılan Atlı, Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hastane Gesi 

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