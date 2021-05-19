TUNCELİ - Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu

- Atatürk Stadyumu - Sporcuların gösteriler yapması - Vali Özkan'ın sporculara hediye vermesi - Vatandaşların saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nı okumasıTUNCELİ (AA) - Tunceli 'de Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen kutlama programında balon futbolu, dart, halat çekme, geleneksel okçuluk, havalı tüfek, jimnastik, karate, kick boks ve ayak tenisi gösterileri yapıldı.Etkinlikte 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda dereceye giren sporculara Vali Mehmet Ali Özkan tarafından ödülleri verildi. Saat 19.19'u gösterdiğinde ise sporcular tarafından Atatürk posteri ile Türk Bayrağı açıldı ve vatandaşlar saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı seslendirdi.
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