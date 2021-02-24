Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
TUNCELİ - Munzur Üniversitesinde Kovid-19 tedbirleri alınarak yüz yüze eğitime başlandı

TUNCELİ - Munzur Üniversitesinde Kovid-19 tedbirleri alınarak yüz yüze eğitime başlandı

- Üniversite kampüsü - Sağlık çalışanlarının öğrencilere ve personele test yapması - Rektör Prof. Dr. Ubeyde İpek ile röportajMunzur Üniversitesinde Kovid - 19 tedbirleri alınarak yüz yüze eğitime başlandı - Rektör Prof. Dr. Ubeyde İpek: - "Üniversitemizde pandemi kurulu oluşturduk. Bu kurulda yer alan ekipler, yemekhane ve diğer noktalarda sürekli öğrencilerimizin salgından olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını sürdürecek"TUNCELİ (AA) - Tunceli 'de yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını nedeniyle bir süredir uzaktan eğitim uygulamasını sürdüren Munzur Üniversitesinde yüz yüze eğitime geçildi.Birinci sınıflar hariç uygulamalı bölümler ve programlarda yüz yüze eğitime başlanan üniversitenin öğrencilerine, sağlık çalışanları tarafından düzenli olarak Kovid - 19 testi yapılıyor.6 bin 500 öğrencisi bulunan üniversitenin akademik ve idari personeline de belirli aralıklarla test uygulanıyor.Munzur Üniversitesi kampüsüne giriş ve çıkışlar, görevlilerce Hayat Eve Sığar (HES) kodunun sorgulanması ve ateş ölçümlerinin ardından gerçekleşiyor.Rektör Prof. Dr. Ubeyde İpek, gazetecilere yaptığı açıklamada, bahar dönemi ile 2 bin öğrencinin derslere başlayacağını belirterek,"Sağlık Bakanlığının tavsiyesi doğrultusunda eğitime pazartesi günü itibarıyla başladık ve gerekli tedbirlerimizi de aldık. Sayın Valimizin başkanlığında bir toplantı yaptık ve üniversitemizde İl Sağlık Müdürlüğünce kurulan Kovid - 19 alanında öğrencilerimizin testlerini gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimize 10 gün sonra tekrar test uygulanacak." dedi.
İpek, Kovid - 19 salgını ile mücadele kapsamında öğrencilerin barınacağı yurtlarda da gerekli tedbirlerin alındığını anlattı.Öğrencilerin maske, mesafe ve hijyen konusunda dikkatli davranması gerektiğini vurgulayan İpek, "Üniversitemizde pandemi kurulu oluşturduk. Bu kurulda yer alan ekipler, yemekhane ve diğer noktalarda sürekli öğrencilerimizin salgından olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını sürdürecek." ifadelerini kullandı.Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü Laboratuvar Programı öğrencisi Gülistan Dere de salgın sebebiyle uzun süre üniversiteden ve arkadaşlarından ayrı kaldığını belirtti.
Yüz yüze eğitimin başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Dere, "Tüm tedbirler alındı, testlerimizi yaptırdık, derslerimize başlayacağız." diye konuştu.

Koronavirüs Toplantı Sağlık Çalışanları Öğrenciler Yüz Yüze 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı