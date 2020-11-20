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20 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
TUNCELİ - Mevsimin ilk karı yağdı

TUNCELİ - Mevsimin ilk karı yağdı

- Beyaza bürünen yüksek kesimdeki köyler - Ormanlık ve dağlık alanlar - Kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar - Araç sahiplerinin zincir takması - Karla mücadele ekiplerinin yol açma çalışması - Cem Özer ile röportaj - Gündoğan Çağ ile röportaj Tunceli 'ye mevsimin ilk karı yağdı - Kalınlığı 10 santimetreye ulaşan kar yağışı sebebiyle kentteki 31 köyün yolu ulaşıma kapandıTUNCELİ (AA) - Tunceli 'ye mevsimin ilk karı düştü.Munzur, Buyer, Sülvüs, Hel ve Yılan dağları arasında kurulu olan kentte gece etkili olan sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışıyla kent merkezinin yüksek kesimleri ve Ovacık, Pülümür ve Hozat ilçeleri beyaza büründü.Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye kadar ulaştığı kentte, Tunceli - Hozat kara yolu Demirkapı mevkiinde bazı araçlar da yolda mahsur kaldı.Yoğun kar yağışı nedeniyle 31 köy yolunun ulaşıma kapandığı kentte, ekipler ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Mahsur Kaldı Zincir Takma Kar Yağışı Irak 

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