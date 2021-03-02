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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
TUNCELİ - Kontrollü normalleşme süreciyle esnaf yüzde 50 kapasiteyle işletmelerini açtı

TUNCELİ - Kontrollü normalleşme süreciyle esnaf yüzde 50 kapasiteyle işletmelerini açtı

- Esnafın işletmelerindeki hazırlıkları - Müşterilerin işletmelere gelmesi - Kafe sahibi Haydar Gül ile röportaj Tunceli 'de kontrollü normalleşme süreciyle esnaf yüzde 50 kapasiteyle işletmelerini açtıTUNCELİ (AA) - Tunceli 'de kontrollü normalleşme süreciyle restoran, kafeterya, pastane, kıraathane ve çay bahçesi gibi yerler yüzde 50 kapasiteyle hizmete başladı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) risk değerlendirme haritasına göre, yüksek riskli kentler dışında kalan Tunceli 'de yeni normalleşme sürecine geçildi.Kentte uzun bir aranın ardından hizmet verecek olmanın mutluluğunu yaşayan esnaf da güne erken başlayarak işletmelerinin yolunu tuttu.Yeni sürece göre işletmelerini düzenleyen esnaf, kentte 07.00 - 19.00 saatlerinde yüzde 50 kapasiteyle müşterilerine hizmet verecek.Kafe sahibi Haydar Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun bir aradan sonra iş yerini açmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.
Gül, yeni normalleşme sürecinin tüm esnafa hayırlı olmasını temenni ederek, "İnşallah herkes bol kazanç elde etmiş olur ve koronavirüs belasından bir an önce kurtuluruz. Ayrıca hijyen, maske ve sosyal mesafeyi işletmelerimizde sağlayarak müşterilerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız. Müşterilerimizden de tedbirlere riayet etmelerini istiyoruz." dedi.

Koronavirüs Aritas Muhabir Çay Bahçesi Kıraathane 

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