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Tunceli’den sel bölgesine yardım
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22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Tunceli’den sel bölgesine yardım

Tunceli’den sel bölgesine yardım

-TIRIN YÜKLENMESİ

Sağanak Yağış Sel Felaketi Altın Felaket Sağanak 

--TIRIN GİTMESİ

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Tunceli Valiliği tarafından Karadeniz’de yaşanan sel felaketinin ardından selzedelere yardım gönderildi. Kuvvetli sağanak yağışın etkisi altında olan Karadeniz Bölgesinde birçok ilde sel felaketi yaşandı. Ülke genelinden olduğu gibi Tunceli’de bölgeye yardım elini uzattı. Valilik koordinesinde bölgedeki ihtiyaca yönelik hazırlanan bir tır dolusu yardım sel bölgesine doğru yola çıktı. Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Valiliğimiz koordinasyonuyla sel bölgesindeki vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere temin edilen gıda ve temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu yardım tırı, yola çıktı. Emeği geçen mesai arkadaşlarımıza ve yardımsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” denildi. (ET-CK-
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