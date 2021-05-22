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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Tunceli’den PÖH’ler dualarla Suriye’ye uğurlandı

Tunceli’den PÖH’ler dualarla Suriye’ye uğurlandı

Vali konuşması

General Güvenlik Güçleri Forma 

-Törenden detaylar
--törendeki PÖH'ler

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Tunceli Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Özel Harekat (PÖH) timleri dualarla Suriye’ye uğurlandı.Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla huzur kentine dönüşen Tunceli’de, Suriye'ye görevlendirilen İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli PÖH timleri için uğurlama töreni düzenlendi.
Polis Özel Harekat Şubesi'nde gerçekleştirilen uğurlamada, kurbanlar kesildi ve güvenlik güçleri için dua edildi. Törene, Vali Mehmet Ali Özkan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, 4. Komanda Tugay Komutan Vekili Albay Yılmaz Ustaoğlu, Mazgirt Kaymakamı Muhammed Şahin, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan ve vali yardımcıları katıldı.
Timleri selamlayan Vali Mehmet Ali Özkan, “Allah yar ve yardımcınız olsun. Görevinizi mübarek ve hayırlı eylesin. Allah şerefli bayrağımızı, şerefli üniformamız altında huzurla yaşamayı, yaşatmayı dimdik tutmayı sizlere nasip etlesin” dedi.

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